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Alarma por un incendio en el cableado eléctrico en el Camp den Serralta, en Palma

El ruido de los chispazos y explosiones ha despertado a muchos vecinos de la calle Alós

Los bomberos han tenido que cortar el suministro eléctrico de varias calles

El cortocircuito del cableado eléctrico de la calle Alós ha provocado pequeñas explosiones.

El cortocircuito del cableado eléctrico de la calle Alós ha provocado pequeñas explosiones. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Muchos vecinos de la calle Alós, en la barriada palmesana de es Camp den Serralta, se han despertado sobresaltados esta mañana por el ruido de chispazos y explosiones provocada por un cortocircuito en el cableado eléctrico, que ha obligado a los Bombers a cortar la corriente. Varias calles de la zona se han quedado sin luz.

Según confirman desde los Bombers de Palma, el incidente se ha producido sobre las seis y media de la madrugada, cuando unos cables eléctricos instalados en la fachada de una casa de la calle Alós han sufrido un cortocircuito, al parecer a consecuencia de un sobrecalentamiento. Los cables se han incendiado, han salido chispas y se han producido pequeñas explosiones que han sobresaltado a los vecinos.

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Dotaciones de los Bombers han acudido con urgencia, han cortado el suministro eléctrico y han sofocado las llamas rápidamente, por lo que no se han registrado daños graves. Varias calles de los alrededores se han quedado sin luz y estaban pendiente de que el cableado fuera reparado para recuperar el suministro.

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