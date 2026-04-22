Simulacro de incendio en el cuadro eléctrico del centro de salud de Porto Cristo

Un incendio en el cuadro eléctrico del centro de salud de Porto Cristo, en Manacor, ha sido el supuesto sobre el que se ha realizado un simulacro la mañana de este miércoles. Bombers de Mallorca han desplazado una autobomba y una autoescalera. Han desalojado a todo el personal para recrear como sería el comportamiento en una situación real.

Bombers de Mallorca durante la simulación de actuación ante un fuego en el centro de salud de Porto Cristo. / BOMBERS DE MALLORCA

Así, efectivos del parque de Bombers de Manacor se han desplazado la mañana de este miércoles en una autobomba y una autoescalera en el centro de salud de Porto Cristo después de recibir una llamada alertando de un incendio en sus instalaciones. El supuesto que se afrontaba era un fuego en el cuadro eléctrico situado en el sótano.

Extinción total

Tras el desalojo de todo el personal sanitario y los pacientes, los bomberos han logrado la extinción del fuego en su totalidad y han activado potentes ventiladores para disipar el humo. El resultado de la práctica ha sido exitosa, ya que el protocolo de actuación se ha mantenido a rajatabla para que no se produjeran otras incidencias ni heridos.