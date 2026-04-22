Salvador Llinàs, condenado a casi cinco años de cárcel por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick

Salvador Llinàs ha sido condenado hoy a cuatro años y diez meses de prisión por la estafa de Autoclick, un fraude de más de 20 millones de euros con la venta de coches de alquiler. El empresario ha reconocido, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, que vendió de manera fraudulenta más de 3.400 coches de alquiler que no eran suyos, sino que tenía arrendados. Tras el pacto entre su abogado, Bartolomé Salas, la Fiscalía y una decena de acusaciones particulares, se ha declarado autor de delitos de estafa y falsedad documental. El acuerdo ha permitido rebajar la petición de nueve años de cárcel a la que se enfrentaba. Llinàs estuvo fugado durante seis años y en octubre de 2024 fue capturado en Taiwán. Fue extraditado a España y desde entonces permanece en prisión.

Llinàs urdió a través de Autoclick, empresa con sede en Mallorca de la que era el único accionista y administrador, una de las mayores estafas de la historia de Balears. La sociedad tenía un gran número de vehículos en la isla y en Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Las Palmas y Málaga. Los automóviles estaban arrendados por Autoclick para alquilarlos y en los contratos constaba expresamente que no podía cederlos o venderlos porque no era el propietario.

Sede de la empresa de alquiler de coches Autoclick, en el polígono de Son Oms. / Manu Mielniezuk

Sin embargo, entre septiembre de 2017 y junio de 2018, Llinàs vendió buena parte de estos vehículos simulando ser el dueño. Para conseguirlo, confeccionaba facturas con el modelo y la matrícula y lograba que los compradores pagaran por los coches bajo la promesa de entregarles la documentación posteriormente, pese a que no disponía de ella. La investigación de la Guardia Civil cifró en 3.468 el número de vehículos que el empresario mallorquín vendió de manera fraudulenta, provocando un perjuicio de unos 20 millones de euros tanto a las empresas que habían suministrado los automóviles como a entidades financieras y compradores particulares de varios países europeos.

Seis años fugado

Cuando las denuncias empezaron a acumularse y la Guardia Civil abrió las pesquisas a principios de 2018, Llinàs puso tierra de por medio. Se fugó de Mallorca y no pudo ser detenido. Un juzgado de Palma dictó entonces una orden internacional de busca y captura que tardó seis años en dar sus frutos. En octubre de 2024, el empresario mallorquín fue localizado en Taiwán tras comprobar que estaba siendo buscado por Interpol. Un mes después, fue extraditado a España y desde entonces permenece en prisión.

La Fiscalía imputó a Llinàs un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental continuada, por el que reclamó una condena de nueve años de prisión y una multa de 4.320 euros. Las negociaciones entre las partes han culminado hoy con un acuerdo de conformidad. El acusado ha comparecido hoy ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, donde ha reconocido los hechos, se ha declarado autor de los delitos y ha aceptado por ellos una condena de cuatro años y diez meses de prisión y una multa de 2.880. Ante su conformidad, el tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Las posibles indemnizaciones a los perjudicados han quedado fuera del proceso penal, en el que estaban personadas casi un centenar de acusaciones particulares, la mayoría concesionarios y entidades financieras. Estos afectados tienen derecho a pedir compensaciones en el procedimiento concursal abierto en un juzgado de lo mercantil de Palma.