El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: "La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual"

El profesor del instituto de Artà que fue detenido por la Guardia Civil por abusar sexualmente de una alumna de unos quince años niega haber cometido ninguna conducta inapropiada. "Ella estaba muy nerviosa porque creía que iba a suspender y yo la abracé para tratar de sosegarla, pero en ningún momento tuve una intención sexual, ni mucho menos. Yo soy padre, no se me ocurriría abusar de una alumna", afirma. El hombre admite que, cuando unos días después fue citado por la Guardia Civil para que acudiera al cuartel de Artà y una vez allí le tomaron declaración en calidad de detenido, "me quedé de piedra".

Según la versión del profesor, los hechos ocurrieron el viernes 13 de marzo. "Yo estaba trabajando y la niña me digo que quería hablar conmigo, así que la llevé a mi despacho.Una vez allí me contó que tenía miedo de suspender los próximos exámenes, que tenía dudas sobre cómo iban a ser. Yo le enseñé el modelo de examenes y ella me dijo que los veía muy difícil y que iba a suspender. Estaba muy nerviosa y entonces la abracé para tratar de sosegarla".

El docente insiste en que en ningun momento tuvo una intención sexual. "Ni mucho menos", dice. "Yo soy padre y miro por el bien de mis alumnos. Solo quise tranquilizarla".

El hombre mantiene que tras salir del despacho la menor no reflejó ningun malestar. "A la hora siguiente vino a clase con normalidad, y no fue hasta el lunes que recibí la llamada de la Guardia Civil porque la madre me había denunciado. Me quedé de piedra".

Según el profesor, la Guardia Civil no fue a buscarle, sino que le citaron para que acudiera al cuartel de Artà. Una vez allí le informaron de que estaba detenido. Le tomaron declaración y le dejaron en libertad, a la espera de ser llamado para declarar en el juzgado. Dice que no tiene ninguna orden de alejamiento de la menor ni ninguna otra medida judicial.

El docente mantiene que no sabe por qué la menor denunció que la había sometido a tocamientos. "No lo sé, no me entra en la cabeza. Supongo que es un malentendido, pero si ella lo interpretó así, le aseguro que es un error. Yo no me aprovecharía nunca de una niña".

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El profesor es interino y ha ido cambiando de instituto en los últimos años. Empezó en el instituto de Artà a principios de curso. A raíz de la denuncia la Conselleria de Educación le ha impuesto una suspensión cautelar durante tres meses y medio, por lo que no podrá volver a dar clase este curso. "Mi interés ahora es que se aclaren los hechos", comenta. "Tengo que resolver esta situación, que me ha generado un gran malestar e impotencia".