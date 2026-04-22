La Policía Nacional identifica una mula financiera en Palma de 18 utilizadas para canalizar fondos delictivos

Una organización criminal se servía de una red de 18 mulas financieras, una de ellas residente en Palma, para que recibieran fondos relacionados con actividades delictivas en sus cuentas bancarias. A continuación tenía que transferir estas sumas a otras cuentas vinculadas con criptomonedas. Una de ellas radicada en Portugal. El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ha identificado la estructura de esta trama de delincuentes.

La investigación policial se inició semanas atrás después de detectar una serie de movimientos financieros sospechosos. Todas estas operaciones estarían relacionadas presuntamente con diversas actividades delictivas. Para llevarlas a cabo utilizaban cuentas bancarias de terceros a los que conminaban a efectuar transferencias a otras vinculadas con las criptomonedas.

Las pesquisas apuntan a que estas 18 mulas financieras eran captadas mediante engaños para que recibieran el dinero en sus cuentas. Luego a todas ellas se les instaba a transferirlas a otras relacionadas con criptoactivos. Algunas de estas personas serían a la vez cómplices y víctimas de esta organización criminal. Al identificar a una de estas mulas en Palma, esta fue citada en dependencias policiales para tratar de esclarecer el grado de participación en esta organización criminal.

Fondos en Portugal

Los investigadores detectaron un elevado volumen de transferencias de fondos al extranjero. Una gran cantidad del dinero había ido a parar a plataformas de intercambio de criptomonedas. Después de un minucioso seguimiento de la trazabilidad de estos criptoactivos, los agentes encargados del caso identificaron una cuenta radicada en Portugal en la que recibían importantes cantidades de fondos. No solo por medio de esta operativa, sino también de otros hechos delictivos. La investigación continúa abierta para determinar la totalidad de responsables de esta trama y averiguar el montante económico.