Un joven denuncia a los vigilantes de una discoteca de Palma por darle una paliza
La víctima, de 22 años, relató que seis empleados de seguridad le golpearon por colarse en la zona VIP del local
Un testigo grabó el momento en el que le pegan cuando estaba en el suelo
Un joven peruano de 22 años ha denunciado al personal de seguridad de una discoteca del polígono de Son Castelló, en Palma, por darle una paliza en la madrugada del pasado domingo porque se había colado en la zona VIP del establecimiento. La Policía Nacional ha abierto una investigación y realiza gestiones para identificar a los presuntos autores de la agresión. El incidente fue grabado en vídeo por un testigo, y en las imágenes aparecer seis hombres que rodean al chico y le propinan puñetazos y patadas cuando estaba en el suelo.
El incidente, según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, en el interior de una discoteca ubicada en el polígono de Son Castelló, en Palma.
Según el denunciante, un joven peruano de 22 años, se había colado en la zona VIP del establecimiento con la pulsera de otra persona, y cuando el personal de seguridad le descubrió se abalanzaron contra él y le golpearon, antes de expulsarle.
El joven presentó la denuncia en la Jefatura Superior de Policía el mismo domingo sobre las diez de la mañana, unas horas después del incidente. La víctima presentaba lesiones leves provocados presumiblemente por los puñetazos.
La Policía Nacional ha iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido, y está pendiente de gestiones para identificar a los miembros del equipo de seguridad que habrían participado en el incidente para tomarles declaración y conocer su versión de lo ocurrido. La víctima no sufrió heridas de gravedad, solo algunas contusiones, por lo que los presuntos agresores presumiblemente serán investigados por un delito leve de lesiones.
La agresión fue vista por diversos testigos, y alguno de ellos llegó a grabarla en vídeo. En la escena, que dura apenas medio minuto, aparece el joven cuando ya está rodeado por media docena de hombres, que parecen ser empleados de seguridad del establecimiento, que le derriban. Cuando está en el suelo uno de los porteros le pisa y otros le propinan puñetazos, mientras varias personas les increpan. El altercado prosigue y cuando el joven consigue levantarse recibe más puñetazos, hasta que finalmente le empujan fuera del establecimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem