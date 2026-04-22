Un joven denuncia a los vigilantes de una discoteca de Palma por darle una paliza

Un joven peruano de 22 años ha denunciado al personal de seguridad de una discoteca del polígono de Son Castelló, en Palma, por darle una paliza en la madrugada del pasado domingo porque se había colado en la zona VIP del establecimiento. La Policía Nacional ha abierto una investigación y realiza gestiones para identificar a los presuntos autores de la agresión. El incidente fue grabado en vídeo por un testigo, y en las imágenes aparecer seis hombres que rodean al chico y le propinan puñetazos y patadas cuando estaba en el suelo.

El incidente, según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, en el interior de una discoteca ubicada en el polígono de Son Castelló, en Palma.

Según el denunciante, un joven peruano de 22 años, se había colado en la zona VIP del establecimiento con la pulsera de otra persona, y cuando el personal de seguridad le descubrió se abalanzaron contra él y le golpearon, antes de expulsarle.

El joven presentó la denuncia en la Jefatura Superior de Policía el mismo domingo sobre las diez de la mañana, unas horas después del incidente. La víctima presentaba lesiones leves provocados presumiblemente por los puñetazos.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido, y está pendiente de gestiones para identificar a los miembros del equipo de seguridad que habrían participado en el incidente para tomarles declaración y conocer su versión de lo ocurrido. La víctima no sufrió heridas de gravedad, solo algunas contusiones, por lo que los presuntos agresores presumiblemente serán investigados por un delito leve de lesiones.

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La agresión fue vista por diversos testigos, y alguno de ellos llegó a grabarla en vídeo. En la escena, que dura apenas medio minuto, aparece el joven cuando ya está rodeado por media docena de hombres, que parecen ser empleados de seguridad del establecimiento, que le derriban. Cuando está en el suelo uno de los porteros le pisa y otros le propinan puñetazos, mientras varias personas les increpan. El altercado prosigue y cuando el joven consigue levantarse recibe más puñetazos, hasta que finalmente le empujan fuera del establecimiento.