Dos detenidos por un violento asalto a dos repartidoras en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves a dos ciudadanos argelinos como presuntos autores de un violento asalto a dos mujeres que trabajan como repartidoras en el Coll den Rabassa. Los delincuentes hirieron a una de ellas y a un hombre que salió en su defensa. Además, uno de los ladrones se enfrentó a golpes a los policías.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron sobre las cuatro y veinte de la tarde del jueves en la calle Cardenal Rossell, en la barriada palmesana del Coll den Rabassa. Dos mujeres que trabajan como repartidoras dejaron su furgoneta abierta mientras entregaban un paquete. Al volver sorprendieron a dos hombres robando en el interior del vehículo. Uno de ellos había cogido ya una cartera de una de las mujeres.

Las trabajadoras trataron de retener a los ladrones, y dos empleados de un establecimiento cercano salieron en su ayuda. Sin embargo, los delincuentes reaccionaron de forma muy violenta, con golpes y amenazas de muerte. Entre los cuatro lograron retener a uno de los individuos, mientras que el otro se escapó. Tanto una de las mujeres como uno de los hombres que les ayudó resultaron heridos.

Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, que salieron en persecución del asaltante que había escapado, y pudieron alcanzarle a unos cien metros de distancia. Este hombre se mostró de nuevo muy agresivo y se enfrentó a golpes a los agentes, hasta que fue finalmente reducido.

Una vez detenidos los dos delincuentes siguieron amenazando de muerte tanto a las repartidoras como a los trabajadores que les habían ayudado en presencia de los policías. Las dos mujeres dijeron estar muy atemorizadas, porque conocían a los ladrones y sabían que eran muy agresivos.

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Los policías comprobaron que los dos detenidos llevaban sendas bicicletas, y admitieron que las habían robado poco antes. Los agentes las intervinieron e iniciaron gestiones para localizar a sus propietarios.