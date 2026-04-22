Detenido un hombre en Menorca por repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante ocho años
La victima relató en su colegio que venía sufriendo los abusos desde que tenía unos siete años
Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional de Mahón, en Menorca, como presunto de repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante los últimos ocho años. La menor, que en la actualidad tiene unos quince años, explicó su situación en su colegio. Desde el centro docente informaron a los padres de la chica, que interpusieron una denuncia.
Según informan fuentes de la Policía Nacional, agentes especializados en delitos sexuales de la comisaría de Mahón realizaron una investigación tras recibir una denuncia de los padres de la menor, que a su vez habían sido alertados por la dirección del colegio. La adolescente, que en la actualidad tiene unos quince años, había relatado que venía sufriendo repetidos abusos sexuales por parte de su tío desde el año 2018, cuando contaba con siete años. La última de las agresiones había ocurrido a finales de 2025. En la mayoría de los casos se trataría de tocamientos sexuales.
Tras realizar diversas pesquisas, los policías arrestaron al sospechoso, tío de la víctima, que durante un tiempo había estado residiendo en la misma vivienda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
- La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312
- La Audiencia de Palma absuelve al doctor Alguersuari de administración desleal al retirar los cargos la fiscalía