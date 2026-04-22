Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Topar AlquileresDetenido Profesor TocamientosCondenado AutoclickVideo Balconing
instagramlinkedin

Detenido un hombre en Menorca por repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante ocho años

La victima relató en su colegio que venía sufriendo los abusos desde que tenía unos siete años

Una patrulla de la Policía Nacional.

Una patrulla de la Policía Nacional. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional de Mahón, en Menorca, como presunto de repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante los últimos ocho años. La menor, que en la actualidad tiene unos quince años, explicó su situación en su colegio. Desde el centro docente informaron a los padres de la chica, que interpusieron una denuncia.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, agentes especializados en delitos sexuales de la comisaría de Mahón realizaron una investigación tras recibir una denuncia de los padres de la menor, que a su vez habían sido alertados por la dirección del colegio. La adolescente, que en la actualidad tiene unos quince años, había relatado que venía sufriendo repetidos abusos sexuales por parte de su tío desde el año 2018, cuando contaba con siete años. La última de las agresiones había ocurrido a finales de 2025. En la mayoría de los casos se trataría de tocamientos sexuales.

Noticias relacionadas

Tras realizar diversas pesquisas, los policías arrestaron al sospechoso, tío de la víctima, que durante un tiempo había estado residiendo en la misma vivienda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • agresiones sexuales
  • Menorca
  • padres
  • Mahón
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
  2. Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
  3. El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
  4. El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
  5. Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
  6. Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
  7. La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312
  8. La Audiencia de Palma absuelve al doctor Alguersuari de administración desleal al retirar los cargos la fiscalía

Detenido un hombre en Menorca por repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante ocho años

Control de la Policía Local en Son Gotleu: 30 vehículos inspeccionados, 25 multas

Control de la Policía Local en Son Gotleu: 30 vehículos inspeccionados, 25 multas

El día después de la brutal explosión de un piso en Ibiza: los vecinos no tienen agua caliente ni pueden cocinar y cinco familias aún no pueden volver a sus viviendas destrozadas

El día después de la brutal explosión de un piso en Ibiza: los vecinos no tienen agua caliente ni pueden cocinar y cinco familias aún no pueden volver a sus viviendas destrozadas

Primeras imágenes de la explosión en un piso de Ibiza

Salvador Llinàs, condenado a casi cinco años de cárcel por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick

Detenido un profesor del instituto de Artà por tocamientos a una alumna de unos 15 años

Detenido un profesor del instituto de Artà por tocamientos a una alumna de unos 15 años

Condenado un anciano de 81 años por abusos sexuales a sus dos nietas en Palma

Condenado un anciano de 81 años por abusos sexuales a sus dos nietas en Palma

Un joven denuncia a los vigilantes de una discoteca de Palma por darle una paliza

Tracking Pixel Contents