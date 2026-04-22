Detenido un hombre en Menorca por repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante ocho años

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional de Mahón, en Menorca, como presunto de repetidas agresiones sexuales a su sobrina durante los últimos ocho años. La menor, que en la actualidad tiene unos quince años, explicó su situación en su colegio. Desde el centro docente informaron a los padres de la chica, que interpusieron una denuncia.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, agentes especializados en delitos sexuales de la comisaría de Mahón realizaron una investigación tras recibir una denuncia de los padres de la menor, que a su vez habían sido alertados por la dirección del colegio. La adolescente, que en la actualidad tiene unos quince años, había relatado que venía sufriendo repetidos abusos sexuales por parte de su tío desde el año 2018, cuando contaba con siete años. La última de las agresiones había ocurrido a finales de 2025. En la mayoría de los casos se trataría de tocamientos sexuales.

Noticias relacionadas

Tras realizar diversas pesquisas, los policías arrestaron al sospechoso, tío de la víctima, que durante un tiempo había estado residiendo en la misma vivienda.