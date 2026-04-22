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Detenido por atracar a un taxista en Palma a punta de navaja

La Policía arrestó también a un hombre que había comprado uno de los teléfonos móviles sustraídos

Una agente de la Policía Nacional en Palma.

Una agente de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado jueves a un ciudadano español como presunto autor de un atraco a punta de navaja a un taxista en Palma. El individuo sustrajo a la víctima dinero y dos teléfonos móviles. Los agentes detuvieron también a otro hombre que compró uno de los teléfonos, a sabiendas de que había sido robado.

Según informa la Policía, el taxista recogió el jueves por la tarde a un cliente en la calle Manacor, en Palma. El hombre le fue guiando hasta llevarle a Son Gotleu. Una vez allí le amenazó con una navaja y le quitó el dinero que tenía y dos teléfonos móviles.

La víctima avisó al 091 y varias patrullas acudieron al lugar, pero no encontraron al sospechoso. Sin embargo, el taxista había aportado una descripción detallada y, horas más tarde, vieron en la calle Manacor a un individuo con las mismas características.

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Mientras tanto, otros agentes localizaron también a otro hombre que poco antes había comprado uno de los teléfonos móviles al primer sospechoso. Los dos fueron arrestados, uno por un delito de robo con violencia y otro por receptación.

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