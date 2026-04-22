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Primeras imágenes de la explosión en un piso de Ibiza

Cuatro han resultado heridas tras registrarse una explosión de gas en un piso situado en la zona de Can Cantó en Ibiza. Dotaciones de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional se han desplazado hasta esta zona de la ciudad de Ibiza, donde decenas de personas, entre ellas vecinos y el alcalde, Rafael Triguero, se están concentrando detrás del cordón policial que se acaba de instalar para impedir el acceso. Más información