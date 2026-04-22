Control de la Policía Local en Son Gotleu: 30 vehículos inspeccionados, 25 multas

De los treinta vehículos que fueron inspeccionados en un espacio de dos horas el pasado viernes por la Policía Local de Palma durante un operativo especial en Son Gotleu, 25 fueron denunciados por alguna infracción. Durante el dispositivo los agentes sancionaron además a dos personas por tenencia de droga y ocupación ilegal de la calle.

Según informan desde la Policía Local de Palma, el pasado viernes se llevó a cabo una operación de vigilancia especial en Son Gotleu, entre las calles Tomàs Rul.lan, Santa Florentina y la plaza Fra Joan Alzina. A lo largo de dos horas, entre las siete y media de la tarde y las nueve y media de la noche, agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP), del Equip Comunitari de Proximitat (Ecpo) y de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) inspeccionaron treinta vehículos, con un balance de 25 sanciones por infracciones de tráfico y otras dos por seguridad ciudadana.

Once de las multas fueron por no tener la ITV en vigor, cuatro por usar el teléfono al volante, tres por conducir sin un permiso válido, otras tres por circular sin seguro, dos por deficiencias en los sistemas de retención infantil, una por no hacer uso del cinturón de seguridad y otra por deficiencias técnicas en el vehículo.

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Al mismo tiempo, los agentes levantaron dos actas por infracción de la ley de seguridad ciudadana: una por tenencia de drogas y otra por ocupación no autorizada de la vía pública.