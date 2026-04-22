La Audiencia de Palma confirma la condena a un empresario de Palma por el accidente laboral de un trabajador sin contrato

La Audiencia de Palma ha confirmado la condena de 21 meses de prisión para el gerente de una empresa encargada de las tareas de limpieza de un hotel de Palma por el accidente laboral de un trabajador sin contrato al precipitarse a un aljibe de ocho metros de profundidad sin medidas de seguridad. El tribunal avala la sentencia de un juzgado de lo penal por la que el empresario fue condenado por un delito contra el derecho de los trabajadores en concurso con otro de lesiones por imprudencia. Este tuvo que hacer frente al pago de una multa de 2.710 euros e indemnizar a la víctima con la cantidad de 5.094,54 euros. La resolución judicial considera que el responsable de dicha empresa incurrió en una grave negligencia.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2021. El gerente de la empresa encargada de la limpieza de un hotel de Palma instó a un trabajador sin contrato a que descendiera a un aljibe de ocho metros sin proporcionarle un equipo de protección. Mientras tanto, otro empleado grababa la maniobra. El responsable de la firma se ausentó, pese a que su presencia era obligatoria, al tratarse de un espacio confinado.

La operación de limpieza del depósito se desarrolló en una absoluta precariedad de medios. Los trabajadores se vieron obligados a utilizar una escalera enrollable sin la correspondiente fijación. Los sistemas de seguridad reglamentarios fueron sustituidos por una cuerda atada entre los cinturones de ambos operarios. No disponían de arneses, líneas de vida ni equipos de protección.

"Riesgo grave para la vida"

Durante el proceso de descenso, el trabajador sin contrato perdió el agarre y cayó en una primera ocasión. El golpe le causó la lesión en un brazo. Posteriormente, volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros cuando intentaba salir del aljibe. Este accidente se produjo debido al dolor y la falta de un sistema de frenado o de anclaje independiente.

Como consecuencia, el trabajador sufrió numerosas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitación. La sentencia subraya que el empleador de la víctima no garantizó la seguridad de los empleados, al no proporcionarles formación ni instrucciones ni dotarles de los equipos de protección individual necesarios. Por este motivo puso en "riesgo grave para la vida e integridad física" de los trabajadores. De hecho utilizaron métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.