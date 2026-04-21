Una mujer herida al volcar con su coche en la carretera de Manacor
La conductora ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatada por los Bombers de Palma
Una mujer ha resultado herida esta tarde en un accidente de tráfico en la carretera de Manacor, a la altura de las cuestas de Xorrigo. El vehículo ha quedado volcado sobre uno de sus lados y la conductora no podía salir por sus propios medios, por lo que ha tenido que ser rescatada por dotaciones de los Bombers de Palma.
El accidente ha ocurrido sobre las tres y media de la tarde a la altura del kilómetro 15 de la carretera de Manacor (Ma-15), en la parte superior de las cuestas de Xorrigo. Un coche conducido por una mujer, que circulaba en sentido a Manacor, ha perdido el control, ha colisionado contra un talud y ha quedado volcado sobre uno de sus lados. La conductora ha resultado herida y no podía salir del vehículo. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Palma, que la han rescatado, así como una ambulancia del 061, que la ha trasladado al hospital. La Guardia Civil de Tráfico ha regulado la circulación en la zona y ha abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro.
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