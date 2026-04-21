Fauna marina
Investigados cuatro jóvenes por colarse de madrugada en Marineland para tocar a los delfines
La Guardia Civil les interceptó y tienen que declarar ante el juez por un presunto delito de allanamiento de establecimiento abierto al público fuera del horario de apertura
Cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años, de nacionalidad española, se colaron de madrugada el pasado 9 de marzo en Marineland con la intención de acercarse a la piscina de los delfines para tocarlos. Después de que saltara la alarma, acudió el vigilante de seguridad. Tras avisar a la Guardia Civil, una patrulla acudió y los interceptó. El próximo lunes están citados para declarar ante el juez en los Juzgados de Vía Alemania por un presunto delito de allanamiento de establecimiento abierto al público fuera del horario de apertura.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado 9 de marzo. Cuatro jóvenes accedieron por la playa al interior del delfinario de Marineland. Su intención era, al parecer, emular a un conocido que había subidoágenes con los delfines a las redes sociales. Estos quisieron reproducir esta particular hazaña y les arrojaron una pelota a los cetáceos para hacerlos saltar y tocarlos al acercarse a ellos.
De repente, la alarma del delfinario comenzó a sonar y los cuatro intrusos emprendieron la huida de estampida. El personal de seguridad del recinto se movilizó de inmediato, al tiempo que dieron aviso a la Guardia Civil.
"¡Alto a la Guardia Civil!"
Los cuatro jóvenes saltaron la valla hasta un camino colindante para tratar de escapar. Mientras, los vigilantes les intentaban interceptar. Acto seguido se personaron en Marineland efectivos del instituto armado. "¡Alto a la Guardia Civil!", les espetaron. Los chicos trataron huir de nuevo, pero desistieron en su intento. Los intrusos justificaron su acción porque aseguraban que habían visto a un conocido subir imágenes allí en las redes sociales y lo pretendían emular.
Los cuatro intrusos, asistidos por la abogada Tania Siquier, están citados para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Todos ellos están investigados por un presunto delito de allanamiento de un establecimiento abierto al público fuera del horario de apertura. La totalidad carece de antecedentes.
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