Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en aguas de Cabrera
El cuerpo fue rescatado por una embarcación de la Guardia Civil y trasladado al puerto de Palma
La Guardia Civil rescató ayer por la tarde el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición que apareció flotando en el mar en aguas de Cabrera. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde está previsto que se le realicen diversas pruebas para intentar identificarlo y determinar las causas de la muerte. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse del ocupante de una patera.
Según informa la Guardia Civil, el hallazgo se produjo sobre las cinco de la tarde de ayer, cuando un ciudadano alemán que navegaba por las inmediaciones de Cabrera en una embarcación particular alertó de que había un cadáver flotando en el mar. Al lugar indicado se dirigió una lancha del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que recuperó el cadáver. El cuerpo, de un varón, estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que podría llevar bastante tiempo en el mar.
Los guardias trasladaron los restos humanos al Dique del Oeste de Palma, y de allí al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde está previsto que le tomen muestras para tratar de identificarle mediante el cotejo del adn, y le realicen la autopsia para aclarar las circunstancias de la muerte.
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