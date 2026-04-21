Detienen a dos ladronas tras robar perfumes con una 'bolsa búnker' en comercios de Campos y Santanyí

Dos ladronas, una española y otra magrebí de 18 y 28 años, fueron sorprendidas robando perfumes con una 'bolsa búnker' en comercios de Campos y Santanyí. Agentes de la Guardia Civil las detuvieron el pasado sábado por un presunto delito de hurto continuado debido a que protagonizaron numerosas sustracciones en los últimos días.

A raíz de esta oleada de hurtos de perfumes en comercios, efectivos de la Guardia Civil activaron el pasado sábado un operativo especial. La responsable de un establecimiento dio la voz de alarma nada más verlas. Este comercio ya había denunciado previamente que le habían sustraído perfumes y productos de maquillaje por valor de 2.037,71 euros.

De acuerdo con el relato de la encargada del local, esta observó cómo acababan de entrar tres mujeres y reconoció sin ningún género de dudas a dos de ellas por haber sustraído caros productos de perfumería unos días atrás. Una vez que las ladronas se vieron identificadas, abandonaron el lugar rápidamente.

Investigación abierta

A continuación una patrulla de la Guardia Civil de Santanyí dio una batida por la zona y localizó a las mujeres gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tras identificarlas, dos de ellas fueron trasladadas a dependencias policiales en calidad de detenidas. En el momento de su arresto, le intervinieron la 'bolsa búnker' manipulada artesanalmente para sustraer efectos y neutralizar los sistemas de alarma de los productos. De esta manera podían salir con estos objetos robados sin que saltaron los detectores de seguridad. Las investigaciones posteriores que estas delincuentes habían actuado en otro comercio ese mismo día. En concreto en la localidad de Campos. Utilizaron el mismo método y sustrajeron perfumes por un valor de 470,94 euros.

Las dos detenidas fueron puestas a disposición del juzgado de guardia de Manacor. La investigación de la Guardia Civil continúa y no descartan que se produzcan en los próximos días nuevas detenciones relacionadas con hechos delictivos similares.