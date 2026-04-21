Detenido por grabar a una mujer en el cuarto de baño de la Estación Intermodal, en Palma
La Policía Nacional logró identificar al sospechoso tras revisar los registros de las cámaras de seguridad del recinto
La Policía Nacional de Palma ha arrestado a un individuo que presuntamente grabó a una mujer cuando hacía sus necesidades en un cuarto de baño de la Estación Intermodal, en Palma. La víctima le sorprendió cuando la grababa metiendo el teléfono móvil por debajo del panel que separa los inodoros y alertó a los vigilantes del recinto. Aunque el hombre escapó, fue captado por las cámaras de seguridad, lo que ha permitido a la Policía identificarle.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo, cuando una mujer se encontraba en el interior de uno de los retretes públicos, en un cuarto de baño femenino de la Estación Intermodal, y vio cómo metían un teléfono móvil por debajo del panel que separa los inodoros para grabarla. La mujer apartó el teléfono de un manotazo y oyó cómo la persona se marchaba. Salió detrás de él y alertó al personal de seguridad, que había llegado a ver a un hombre que salía del cuarto de baño de mujeres.
La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional, y el Grupo de Investigación de la Comisaría Centro llevó a cabo diversas pesquisas. Los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación hasta que consiguieron identificar al sospechoso, que fue finalmente detenido el pasado jueves como presunto autor de un delito contra la intimidad.
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