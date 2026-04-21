Detenido por estafar con el alquiler de una vivienda y amenazar a una víctima con impedir su regularización

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente estafar alrededor de 1.500 euros con el alquiler de una vivienda de Palma y amenazar a una de las víctimas con poner trabas a la regularización de su situación administrativa si interponía una denuncia.

La investigación, llevada a cabo por los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, se inició a raíz de una denuncia contra un hombre que ya había sido arrestado el pasado mes de marzo por unos hechos similares.

El sospechoso, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, publicó un anuncio del alquiler de una vivienda en una plataforma a un precio un poco menor al mercado con el objetivo de no levantar sospechas entre los interesado.

Una vez que las víctimas le contactaron, les instó a seguir la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea y les aseguró que el inmueble estaría disponible en dos semanas, cuando lo abandonarían los inquilinos que había por aquel entonces.

Acto seguido les envió una fotocopia de su documentación y les comentó que el contrato se formalizaría en una gestaría con el objetivo de dar apariencia de legalidad jurídica a la operación.

También les citó para conocerse en persona, un encuentro en el que les mostró vídeos y fotografías de la vivienda y les dijo que si querían entrar como inquilinos debían pagar entre 300 y 375 euros.

Cuando se aproximó la fecha en la que las víctimas debían instalarse en la vivienda, les solicitó el abono del resto del dinero, unos 1.125 euros en concepto de fianza y mensualidad, antes de que les entregara las llaves.

Cuando ya habían hecho la entrega del dinero, el sospechoso cortó la comunicación con sus víctimas y dejó de contestarles las llamadas y los mensajes.

No obstante, sí que se dirigió a una de ellas para amenazarla manifestándole que si denunciaban la estafa podría tener problemas para regularizar su situación administrativa en España.

Por todo fue detenido y puesto a disposición judicial como supuesto autor de delitos de estafa, falsedad documental y coacciones.