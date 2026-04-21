Detenido por asaltar a un joven armado con un sacacorchos en las Avenidas, en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado miércoles de madrugada a un hombre que presuntamente asaltó a un joven en las Avenidas armado con un sacacorchos, que le colocó en el cuello. La víctima se resistió y sufrió lesiones leves al caer al suelo, mientras que el delincuente, que huyó corriendo, fue detenido a poca distancia.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre la una y cuarto de a madrugada del pasado miércoles en las Avenidas de Palma. Según relató posteriormente la víctima, un joven turista, un individuo muy corpulento le agarró con fuerza de la ropa y le colocó la punta de un sacacorchos en el cuello al tiempo que le decía: "Dame todo el dinero o te mato". El joven se resistió y mantuvo un forcejeo con el atracador, que le arrojó al suelo y se dio a la fuga a la carrera. La víctima sufrió lesiones leves.

Tras recibir los primeros avisos acudieron al lugar patrullas de la Unitat Nocturna (Unoc) de la Policía Local, que recabaron la descripción del asaltante e iniciaron una batida por los alrededores. Poco después una de las patrullas localizó en la calle Joan Alcover a un hombre que correspondía con los rasgos aportados por la víctima.

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Tras ser interceptado, el joven asaltado le reconoció sin dudarlo, por lo que el sospechoso quedó detenido como presunto autor de un delito de tentativa de robo con violencia. Se trataba de un español de 50 años. Por su parte, otra patrulla acompañó a la víctima a un centro sanitario donde recibió asistencia médica por las lesiones que sufría y posteriormente formalizó la denuncia.