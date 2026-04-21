Desmantelan un 'narcopiso' junto a un colegio y un instituto de Inca

Un 'narcopiso' donde se vendían sustancias estupefacientes a plena luz del día estaba situado a escasos 20 metros de un colegio concertado y a 150 metros de un instituto de enseñanza secundaria de Inca. Agentes de la Guardia Civil han detenido allí la mañana de este martes a tres hombres por un presunto delito de tráfico de drogas. En el interior del inmueble se han intervenido un kilo de cogollos de marihuana, 105 gramos de cocaína y 40 gramos de hachís.

Agentes de la USECIC de la Guardia Civil introducen en el furgón a un detenido en el 'narcopiso' de Inca. / GUARDIA CIVIL

Las pesquisas se iniciaron a principios del pasado mes de marzo tras detectar una intensa actividad de venta de drogas en un piso de la capital del Raiguer a escasa distancia de dos centros educativos. Este hecho había desatado la indignación de vecinos y de padres de los alumnos Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Inca se encargaron del caso. Gracias a discretos dispositivos de vigilancia y las correspondientes grabaciones de vídeo se pudo acreditar el narcotráfico y las transacciones a plena luz del día en las inmediaciones de dicho inmueble. Este acopio de información contribuyó a que el juez autorizara la correspondiente orden de entrada y registro.

A primera hora de la mañana de este martes se ha activado la fase de explotación de la operación Yoletule. El dispositivo estaba encabezado por los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Inca. En dicho inmueble han irrumpido efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y el guía canino del Servicio Cinológico con su perro 'Ripley'. En el interior del inmueble de apenas 35 metros cuadrados que hacía las veces de 'guardería' de droga han encontrado diversas cantidades de sustancias estupefacientes y utensilios para tratarlas. Entre estos había básculas de precisión y envoltorios para su venta. También se han incautado de 1.835 euros en billetes de diverso valor y ocho teléfonos móviles.

Operación prioritaria

Debido a la extrema proximidad de este punto de venta de droga de dos centros educativos, a veinte metros de un colegio concertado y a 150 de un instituto de educación secundaria, esta operación para desarticularlo se consideró prioritaria. Los traficantes actuaban con una sensación de total impunidad y vendían los narcóticos en la vía pública a plena luz del día. Este hecho había generado una gran preocupación en el vecindario.

A raíz de estas detenciones, la Guardia Civil considera desarticulado un importante y conflictivo punto de venta de droga en la zona del Raiguer. La investigación continúa abierta para determinar la existencia de posibles ramificaciones. Los arrestados serán puestos a disposición judicial en los próximos días.