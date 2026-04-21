Tribunales
Acepta dos años de cárcel por violar a una joven en el asiento trasero de un coche en Magaluf
El condenado ha abonado antes del juicio a la víctima 10.000 euros para indemnizar a la víctima, rebajar la pena y eludir la cárcel
Un acusado de 30 años ha aceptado este martes una pena de dos años de cárcel por violar a una joven en el asiento trasero de un coche en Magaluf en el juicio celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. Con carácter previo, el encausado ha pagado ala víctima 10.000 euros para cubrir la indemnización por responsabilidad civil, ha visto rebajada la pena de diez a dos años, al ser apreciada una atenuante muy cualificada de reparación del daño y ha podido eludir su ingreso en la cárcel.
Los hechos que se han juzgado este martes tuvieron lugar la madrugada del 27 de mayo de 2023. El ahora condenado salió por los locales de Magaluf con una amiga y otras compañeras. Sobre las cinco de la madrugada decidieron regresar a sus respectivos domicilios y él se ofreció a llevar a la víctima y a otra amiga en el coche.
Finalmente, el procesado se quedó a solas con la joven. Cuando se dirigían al domicilio de esta, el encausado detuvo el coche, cerró por dentro y se situó en el asiento trasero del vehículo e instó a esta a que le acompañara allí. Ella se negó reiteradamente, pero el sujeto le amenazó con llevarla a rastras si no accedía a sus pretensiones. Esta finalmente le hizo caso.
Cuando ambos se encontraba en el asiento trasero del coche, el encausado le tocó a la joven el pecho y los genitales por encima de la ropa. Ella le pidió que parara, pero él hizo caso omiso. Eun un momento dado, se bajó los pantalones y la ropa interior, la cogió fuertemente de la cabeza y le obligó a que le hiciera una felación. A continuación la empujó con fuerza, la desnudó y la penetró vaginalmente, aunque no llegó a eyacular.
Estrés postraumático
Como consecuencia de la agresión sexual sufrida, la joven se tuvo que someter a un tratamiento psicofarmacológico pautado por un psiquiatra. De hecho continúa siendo tratada por un psicólogo debido al estrés postraumático que padece.
El fiscal pedía inicialmente para el acusado de la agresión sexual una pena de diez años de prisión. También reclamaba una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante diez años y que indemnizara a esta con la suma de 10.000 euros.
Antes de la celebración del juicio, el procesado ha ingresado en la cuenta de la víctima estos 10.000 euros, lo que ha sido valorado como una atenuante muy cualificada de reparación del daño. El fiscal, la acusación particular y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que la pena se ha rebajado a dos años de prisión. No obstante su ingreso en la cárcel se ha suspendido al carecer de antecedentes penales y no superar dichos años mientras no delinca en los próximos tres años. También se le ha ordenado el alejamiento de la joven a más de 500 metros durante siete años y se le ha obligado a realizar un curso de educación sexual.
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