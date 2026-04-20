Un viajero ataca a trabajadores de una aerolínea que no le dejaban acceder a un avión en Palma

La Guardia Civil ha investigado a un hombre que el pasado sábado presuntamente atacó a varios empleados de una aerolínea que no le permitían acceder a un avión en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, porque no les mostró la documentación que le requerían. Al hombre le imputan los delitos de lesiones y daños, por arrojar varios dispositivos electrónicos y material de oficina que tenían en el mostrador.

El incidente, según informa la Guardia Civil, ocurrió el pasado sábado en el aeropuerto de Son Sant Joan, durante el proceso de embarque de un avión con destino a Gran Bretaña. El hombre no presentó la documentación que el personal de tierra de la aerolínea le exigía para acceder al avión, por lo que le denegaron el embarque.

El viajero trató entonces de acceder a la fuerza a la pasarela de acceso, mientras un empleado intentaba evitarlo. Se produjo entonces un forcejeo y el trabajador cayó al suelo. Al darse cuenta de que otra de las empleadas estaba llamando por teléfono a la Guardia Civil, el hombre cogió varios aparatos electrónicos y material de oficina que tenía en el mostrador y se los lanzó violentamente.

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Agentes de la Guardia Civil acudieron rápidamente a la puerta de embarque y retuvieron al individuo. Le identificaron e instruyeron diligencias penales como presunto autor de un delito de lesiones al personal y otro de daños por el material que arrojo al suelo.