Tres jóvenes sufren un grave accidente tras circular de forma temeraria por la carretera de Valldemossa
Varios testigos afirmaron que les habían adelantado a gran velocidad y de forma irregular antes de salirse de la vía
Tres veinteañeros suecos resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad, tras sufrir un accidente de tráfico el domingo por la tarde en la carretera de Valldemossa. Los jóvenes circulaban en un Porsche antiguo que, según varios testigos, circulaba a gran velocidad y realizó adelantamientos temerarios antes de salirse de la vía y chocar contra un muro. El conductor fue trasladado a Son Espases en estado crítico, mientras que sus dos acompañantes, un chico y una chica, resultaron heridos.
Según informan fuentes de los organismos de emergencia, el accidente ocurrió sobre las siete de la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 15 de la carretera de Valldemossa (Ma-1110). Los tres jóvenes, de entre 25 y 27 años, iban en un Porsche de época en dirección a Palma. Varios testigos refirieron posteriormente que el deportivo les había adelantado de forma temeraria y a gran velocidad.
Durante una de estas maniobras irregulares el coche dio un volantazo y se salió de la vía, se estrelló contra un muro y volcó. Tras recibir aviso del grave accidente, el 061 movilizó varias ambulancias. El conductor, de 27 años, fue trasladado en estado crítico a Son Espases, donde se activó el Código Politrauma, previsto para heridos de extrema gravedad.
Sus acompañantes fueron evacuados a la clínica Juaneda. La chica, de 25 años, sufría lesiones graves, mientras que el joven, de 26, tenía heridas de carácter menos grave.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico abrieron una investigación para determinar con exactitud las circunstancias del accidente.
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