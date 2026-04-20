Rescatan a un hombre que cayó por un acantilado en Menorca
El accidentado sufrió lesiones en una pierna y tuvo que ser trasladado a un hospital
Agentes de la Policía Nacional de Ciutadella y efectivos de los Bombers de Menorca rescataron el pasado jueves a un anciano que sufrió lesiones en una pierna al caer de unas rocas cerca de la costa de Cala Morell.
Según informa la Policía, el pasado jueves recibieron el aviso de que una persona de edad avanzada se había precipitado de un acantilado en la costa. En ese primer momento se desconocìa si había caído al mar o sobre las rocas.
Varias patrullas de la Policía Nacional y dotaciones de los Bombers de Menorca acudieron al lugar y llegaron al lugar donde estaba el hombre escalando desde el nivel del mar. El accidentado sufría lesiones en una pierna, por lo que tuvo que ser evacuado en una camilla y trasladado a un hsopital.
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