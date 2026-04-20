Reclaman el retorno de los guardias encargados de la vigilancia de la Comandancia de Palma que están en otras unidades

El secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Baleares ha solicitado al coronel jefe, Alejandro Hernández, el retorno al Núcleo de Servicios, la unidad encargada de la seguridad de la Comandancia y la prisión de Palma y otros centros oficiales, de once agentes que han sido cedidos a otros grupos, en muchos casos para realizar tareas burocráticas. Según denuncia la AUGC, la carencia de personal impide garantizar la seguridad en los alrededores de la sede de la Guardia Civil en Palma y recuerdan que recientemente no pudieron intervenir en una pelea con un herido grave en la calle Manuel Azaña por no dejar la puerta del edificio sin vigilancia.

En el escrito remitido por el secretario en Baleares de la AUGC, Luis Fernández del Blanco, al coronel jefe de Baleares, se solicita el regreso urgente al Núcleo de Servicios de once agentes que están destinados allí, pero que han sido comisionados o agregados a otras plazas, donde realizan en muchos casos trabajos burocráticos en horarios de oficina y en días laborales. "Esta situación afecta gravemente a la prestación de los servicios de forma segura", indican fuentes de la AUGC. "Especialmente en la vigilancia del perímetro de la sede de la Comandancia, y en una situación de nivel 4 (sobre un máximo de 5) en la alerta antiterrorista".

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Desde la asociación de guardias recuerdan el incidente ocurrido en la noche del pasado 8 de abril, cuando se produjo una pelea en la calle Manuel Azaña, a poca distancia de la Comandancia, en la que un joven fue herido con un arma blanca. Un familiar acudió corriendo a la puerta del cuartel a pedir ayuda, pero los agentes no pudieron abandonar sus puestos y tuvieron que limitarse a avisar al 112.