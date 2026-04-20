Una joven que iba en patinete, herida al ser atropellada por un coche en la Plaza de los Patines, en Palma

Una joven que circulaba en un patinete eléctrico ha resultado herida esta mañana al ser atropellada por un coche en la Plaza de los Patines, en el centro de Palma. La víctima ha sido evacuada a un hospital con lesiones en la cara, mientras la Policía Local se ha encargado del atestado sobre el siniestro.

Desde la Policía Local de Palma confirman que el accidente ha ocurrido a las once y cinco de la mañana, a la altura de un paso de peatones en el carril bici de la plaza Bisbe Berenguer de Palou, conocida popularmente como la Plaza de los Patines. Al parecer una joven que iba en un patinete eléctrico ha sido arrollada por un coche y ha caído al suelo. La víctima sangraba mucho por la boca.

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Al lugar han acudido dotaciones del 061, que han prestado las primeras asistencias a la joven, y dotaciones de la Policía Local, que han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del accidente.