Golpea y arrastra por el suelo a una mujer para robarle el móvil en el centro de Palma

La Policía Nacional arrestó ayer a un hombre que presuntamente golpeó y arrastró por el suelo a una mujer para robarle el teléfono móvil en la Vía Roma, en pleno centro de Palma. Durante su traslado a la Jefatura de Palma el delincuente atacó a los agentes, a los que lanzó patadas y escupitajos. Cuando fue identificado se comprobó que el individuo contaba con al menos cuatro detenciones anteriores por delitos similares y tiene una orden judicial que le prohíbe viajar a Mallorca.

El violento asalto ocurrió ayer domingo, sobre las diez de la mañana, en la Vía Roma de Palma, frente a la puerta de una clínica. Según relató posteriormente la víctima a la Policía, estaba en la acera cuando se le acercó un hombre y le pidió un cigarrillo. Mientras ella buscaba la cajetilla de tabaco, el individuo le cogió el teléfono móvil y trató de arrebatárselo de un tirón.

La mujer agarró el teléfono y forcejeó con el ladrón, que le propinó golpes, la tiró al suelo y la arrastró varios metros hasta que consiguió quitárselo y escapar corriendo, dejando abandonada allí una bicicleta con la que había llegado. La víctima sufrió diversas heridas, por las que tuvo que recibir asistencia médica.

Al lugar acudieron con urgencia agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que recabaron la descripción del ladrón y la dirección en la que había huido. Con esta información varias patrullas recorrieron los alrededores y poco después una de ellas localizó en una parada de autobús a un hombre que coincidía plenamente con los rasgos facilitados por la mujer.

Cuando le cachearon, los policías le encontraron un teléfono de la misma marca y modelo del que había sido sustraído. El sospechoso trató de quitárselo al policía, pero no lo logró, y echó a correr. Los agentes fueron tras él y lo interceptaron a los pocos metros. El individuo quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

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Durante el traslado a la Jefatura, el arrestado atacó a los policías, a los que lanzó patadas y escupitajos. Una vez en dependencias policiales, los agentes comprobaron que el individuo tenía al menos cuatro arrestos anteriores por delitos similares y contaba con una orden judicial que le prohíbe viajar a Mallorca. Así que, además del robo con violencia, se le imputan los delitos de atentado a agente de la autoridad y quebrantamiento de la medida judicial.