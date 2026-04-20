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Detenido por robos en comercios de Alcúdia

El individuo es un delincuente habitual con numerosos antecedentes por hechos similares

Agentes de la Guardia Civil en el puesto de Alcúdia-Pollença.

Agentes de la Guardia Civil en el puesto de Alcúdia-Pollença. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil han arrestado a un conocido delincuente como presunto autor de al menos cinco robos en establecimientos comerciales del casco antiguo de Alcúdia a lo largo de los últimos meses.

La investigación policial se inició a raíz de un impago en una gasolinera de la ciudad. La revisión de la grabación de la cámara de seguridad fue determinante para identificar al autor. En los meses siguientes el mismo individuo cometió otros delitos: un hurto en una perfumería, tres robos con fuerza y un intento fallido en otra perfumería, donde intentó romper una cristalera de una pedrada.

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Tras constatar que el autor de todos los robos era la misma persona, un delincuente reincidente español de 43 años, la Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda que permitió arrestarle recientemente.

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