Un conductor ebrio se estrella contra una rotonda en Son Rapinya, en Palma

Un hombre de 57 años quedó investigado la pasada semana por un delito contra la seguridad del tráfico tras arrojar una tasa de alcoholemia de 0,69, casi el triple del máximo legal, después de estrellarse con su coche contra un murete que protege la zona peatonal de una rotonda en el Camí de Son Rapinya, en Palma.

Según informa la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril a las ocho menos cuarto de la mañana. Una patrulla de la Unidad Motorizada (Umot) que se dirigía a regular el tráfico en el acceso de un centro escolar, se encontró un turismo accidentado. El vehículo se había salido de la vía y se había subido sobre el pequeño murete que protege la calzada de la zona peatonal en la rotonda flotante del camino de Son Rapinya, donde quedó inmovilizado.

La patrulla avisó a la base del 092 y solicitó la intervención Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac). Una vez personados los agentes de la unidad de accidentes, los motoristas fueron a dirigir el tráfico en la entrada del colegio.

El vehículos sufrió grandes desperfectos. / Policía Local de Palma

La Uvac constató que se trataba de un único conductor implicado, español de 57 años, que había perdido el control del turismo hacia su derecha hasta colisionar contra la estructura de protección de la acera. Los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Fue sometido a la prueba de etilometría y arrojó un resultado positivo de 0,69, tasa que casi triplica límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

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Los hechos motivaron la comunicación de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La Sala de Atestados instruyó las diligencias pertinentes, las cuales fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.