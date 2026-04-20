Condenado a dos años y cinco meses por arrollar con una furgoneta a un motorista en la carretera de Sóller tras una discusión de tráfico

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado este lunes a un hombre a dos años y cinco meses de prisión al conductor de una furgoneta por arrollar a un motorista en la carretera de Sóller tras una discusión de tráfico y causarle diversas secuelas y lesiones. También ha tenido que indemnizar a la víctima con la suma de 93.000 euros. Su ingreso en la cárcel ha quedado en suspenso con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos tres años.

Los hechos que se han juzgado este lunes en la Audiencia tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del 29 de junio de 2021 en la carretera de Sóller en sentido a esta localidad. El ahora condenado, que tenía entonces 52 años, conducía una furgoneta de manera temeraria y a gran velocidad y adelantaba a los otros vehículos por la línea continua. También realizaba maniobras bruscas, que los ponía en peligro.

En un momento dado, el conductor de la furgoneta adelantó la motocicleta donde circulaba la víctima. Al pasar muy pegado, llegó a rozarle el manillar y el retrovisor de la misma. El afectado se acercó a este para recriminarle su comportamiento, Cuando llegó a su altura, le hizo un gesto con el brazo y entre ambos se inició una discusión. Luego el posteriormente procesado le persiguió y le embistió a la altura del kilómetro 7. Como consecuencia del impacto, la víctima salió despedida y sufrió lesiones de las que tardó seis meses en recuperarse y de las que le han quedado secuelas. El encausado dejó al motorista abandonado y prosiguió su camino.

Conformidad

El fiscal pedía inicialmente para el procesado una pena de ocho años de prisión por un presunto delito de tentativa de homicidio y otro de abandono. Fruto de un acuerdo de conformidad, el procesado ha aceptado una condena de dos años por conducción temeraria al poner en riesgo la vida de los otros usuarios de la vía y cinco meses por el abandono de la víctima. También deber indemnizarle con la suema de 93.000 euros y realizar un curso de seguridad vial de 96 días y trabajos en beneficios de la comunidad. Durante 26 días. Su ingreso en prisión ha quedado en suspenso con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos tres años.