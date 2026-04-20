Accidente de un coche con dos niñas pequeñas en Palma

Un coche que se saltó un ceda el paso en la calle Robert Graves, en la barriada palmesana de El Terreno, colisionó el pasado sábado con un vehículo en el que viajaba un hombre con sus dos hijas, de uno y siete años de edad. El padre y la niña más pequeña sufrieron heridas leves, mientras que la otra resultó ilesa, aunque asustada.

El accidente, según informan fuentes de la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las cinco menos cuarto de la tarde del sábado, en la calle Robert Graves. Un coche irrumpió en la vía sin respetar un ceda el paso y colisionó con un vehículo que circulaba correctamente. El choque fue tan fuerte que el segundo vehículo se estrelló contra la esquina de una casa y sufrió grandes daños. En este coche viajaba un hombre con sus dos hijas, una de siete años y otra de dieciocho meses.

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Los dos coches, tras el accidente en la calle Robert Graves. / Policía Local de Palma

Tanto el conductor como la niña más pequeña sufrieron heridas leves y fueron trasladados a una clínica, mientras que la otra menor resultó ilesa, aunque estaba muy asustada.