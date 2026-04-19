Interceptan un coche en Palma y encuentran droga escondida en la ropa interior y las zapatillas de un hombre
El sospechoso llevaba ketamina y MDMA, por lo que fue denunciado
La Policía Local de Palma ha denunciado a dos hombres, un español de 52 años y un colombiano de 30, tras darles el alto al coche que conducían y descubrir que uno de ellos llevaba droga escondida en la ropa interior y las zapatillas.
Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del pasado martes en la plaza de Miquel Dolç. Un Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) realizaba un control preventivo en la zona cuando los agentes dieron el alto a un turismo con matrícula extranjera que circulaba de manera errática.
Tras comprobar la documentación, los policías constataron que el coche no tenía ni permiso de circulación ni seguro. Ante estas irregularidades, el conductor y propietario fue denunciado y la grúa municipal retiró el vehículo al depósito.
Durante la identificación de los ocupantes, el acompañante mostró un comportamiento muy nervioso y ante la sospecha de que pudiera portar algún objeto ilícito, fue cacheado. Los policías descubrieron que el hombre ocultaba ketamina y MDMA entre su ropa interior y en las zapatillas. La droga fue intervenida y el individuo fue denunciado.
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