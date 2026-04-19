Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palma sin bancosPresión turística es CarbóAscenso AzulmarinoRCD Mallorca: ValjentConcierto edificio intergeneracionalEclipse solar Mallorca
instagramlinkedin

Interceptan un coche en Palma y encuentran droga escondida en la ropa interior y las zapatillas de un hombre

El sospechoso llevaba ketamina y MDMA, por lo que fue denunciado

Drogas incautadas al sospechoso.

Drogas incautadas al sospechoso. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

EP

Palma

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos hombres, un español de 52 años y un colombiano de 30, tras darles el alto al coche que conducían y descubrir que uno de ellos llevaba droga escondida en la ropa interior y las zapatillas.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del pasado martes en la plaza de Miquel Dolç. Un Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) realizaba un control preventivo en la zona cuando los agentes dieron el alto a un turismo con matrícula extranjera que circulaba de manera errática.

Tras comprobar la documentación, los policías constataron que el coche no tenía ni permiso de circulación ni seguro. Ante estas irregularidades, el conductor y propietario fue denunciado y la grúa municipal retiró el vehículo al depósito.

Noticias relacionadas

Durante la identificación de los ocupantes, el acompañante mostró un comportamiento muy nervioso y ante la sospecha de que pudiera portar algún objeto ilícito, fue cacheado. Los policías descubrieron que el hombre ocultaba ketamina y MDMA entre su ropa interior y en las zapatillas. La droga fue intervenida y el individuo fue denunciado.

TEMAS

  • ropa
  • Mallorca
  • sucesos
  • Palma
  • Policía Local de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conferencia en Palma sobre el eclipse de sol en Mallorca: «No os podéis imaginar lo que se nos viene encima»
  2. Son Espases asume que los colapsos en urgencias se repetirán con más frecuencia: 'La demanda ha aumentado mucho
  3. El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
  4. Detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas del Govern
  5. Un empresario de Manacor habría intentado sobornar a la jefa de Costas para lograr la concesión de una caseta de venta de tiques en el pantalán de Cala Millor
  6. El Govern Prohens conocía la reclamación al contrato de mascarillas que dejó caducar
  7. Cinco detenidos por blanquear en Mallorca 10 millones de euros de una estafa internacional con criptomonedas
  8. La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó

Interceptan un coche en Palma y encuentran droga escondida en la ropa interior y las zapatillas de un hombre

Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Campos

Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Campos

Detenido por acuchillar en la cara a su compañero de piso en Palma

Detenido por acuchillar en la cara a su compañero de piso en Palma

Un hombre detenido con 400 plantas de marihuana en Palma alega que eran para consumo propio

Un hombre detenido con 400 plantas de marihuana en Palma alega que eran para consumo propio

Detenido un joven por dejar inconsciente a una mujer para robarle el móvil en Palma

Detenido un joven por dejar inconsciente a una mujer para robarle el móvil en Palma

Detenida por robar las llaves de seis coches en un taller porque el encargado le debía dinero de una multa

Detenida por robar las llaves de seis coches en un taller porque el encargado le debía dinero de una multa

Denuncian que la falta de personal en la Comandancia de Palma impidió a los agentes auxiliar a un apuñalado

Un conductor ebrio y con el carné caducado sufre un aparatoso accidente en Palma

Tracking Pixel Contents