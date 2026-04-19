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Un hombre detenido con 400 plantas de marihuana en Palma alega que eran para consumo propio

La Policía Nacional desmanteló la plantación, conectada ilegalmente a la red eléctrica, en una vivienda a las afueras de la ciudad

Detenida una pareja con 400 plantas de marihuana en Palma

Detenida una pareja con 400 plantas de marihuana en Palma

Policía Nacional

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a una pareja que tenía 400 plantas de marihuana en una vivienda en Palma. El hombre acusado alegó al ser arrestado que las plantas era para consumo propio y no para traficar con ellas. Los dos sospechosos están acusados de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

El Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevó a cabo el pasado miércoles la fase de explotación de la investigación. Las pesquisas comenzaron ante las informaciones sobre una plantación de marihuana en un domicilio a las afueras de Palma. Según los datos recabados, en el inmueble se cultivaba, elaboraba y preparaba marihuana para su posterior venta y distribución.

Un policía, en la plantación de marihuana desmantelada.

Un policía, en la plantación de marihuana desmantelada. / POLICÍA NACIONAL

Tras realizar diversas diligencias, la Policía comprobó que los sospechosos tenían dos plantaciones de marihuana en el domicilio y diferentes enseres para el cultivo. Los investigadores solicitaron y obtuvieron una autorización judicial para llevar a cabo un registro en la casa.

En el registro, los agentes encontraron más de 400 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento. Las plantas estaban repartidas en tres estancias y la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal y contaba con cámaras que vigilaban el domicilio. La Policía decomisó también más de 1.000 euros y halló compresores de aire y otros aparatos para potenciar el crecimiento de las plantas.

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El hombre alegó que toda la plantación era para autoconsumo y no para vender. Tanto él como la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. En el operativo participaron también agentes de la Unidad de Prevención y Reacción y de Guías Caninos.

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