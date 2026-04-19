Un hombre detenido con 400 plantas de marihuana en Palma alega que eran para consumo propio

La Policía Nacional ha detenido a una pareja que tenía 400 plantas de marihuana en una vivienda en Palma. El hombre acusado alegó al ser arrestado que las plantas era para consumo propio y no para traficar con ellas. Los dos sospechosos están acusados de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

El Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevó a cabo el pasado miércoles la fase de explotación de la investigación. Las pesquisas comenzaron ante las informaciones sobre una plantación de marihuana en un domicilio a las afueras de Palma. Según los datos recabados, en el inmueble se cultivaba, elaboraba y preparaba marihuana para su posterior venta y distribución.

Un policía, en la plantación de marihuana desmantelada. / POLICÍA NACIONAL

Tras realizar diversas diligencias, la Policía comprobó que los sospechosos tenían dos plantaciones de marihuana en el domicilio y diferentes enseres para el cultivo. Los investigadores solicitaron y obtuvieron una autorización judicial para llevar a cabo un registro en la casa.

En el registro, los agentes encontraron más de 400 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento. Las plantas estaban repartidas en tres estancias y la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal y contaba con cámaras que vigilaban el domicilio. La Policía decomisó también más de 1.000 euros y halló compresores de aire y otros aparatos para potenciar el crecimiento de las plantas.

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El hombre alegó que toda la plantación era para autoconsumo y no para vender. Tanto él como la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. En el operativo participaron también agentes de la Unidad de Prevención y Reacción y de Guías Caninos.