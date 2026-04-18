Piden 10 años de cárcel a un joven por violar a una amiga cuando la llevaba a casa en su coche

La Fiscalía reclama una condena de 10 años de prisión para un joven acusado de violar a una amiga suya tras una noche de fiesta en Magaluf, en Calvià. El procesado supuestamente forzó a la víctima a mantener relaciones sexuales cuando la llevaba a casa en su coche. Según la acusación pública, el hombre intimidó a la chica y la empujó para lograr su propósito. La víctima ha precisado asistencia psiquiátrica. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron en la madrugada del 27 de mayo de 2023. El procesado, que tenía entonces 27 años, salió de fiesta con varias amigas suyas por la zona de Magaluf. Estuvieron toda la noche en bares y pubs y a las cinco de la madrugada decidieron volver a casa. El acusado se ofreció entonces a llevar a sus domicilios a dos de las chicas.

Tras quedarse a solas con una de ellas, el procesado paró el vehículo, cerró por dentro y se colocó en los asientos traseros. Empezó a insistir a la víctima para fuera con él, pero ella se negó repetidamente, relata la Fiscalía. Él acabó diciéndole que si no lo hacía la llevaría a rastras, por lo que la joven accedió. El acusado empezó entonces a manosearla, pese a que ella le pedía que no siguiera. A pesar de estas negativas, se bajó los pantalones y le obligó a hacerle una felación. Luego, desnudó a la chica y la forzó a mantener relaciones sexuales.

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La joven denunció lo ocurrido y el sospechoso fue detenido tres semanas después. El ministerio público le imputa ahora un delito de agresión sexual, por el que reclama una condena de 10 años de prisión y que indemnice a la perjudicada con 10.000 euros por los daños morales causados.