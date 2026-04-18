Detenido un joven por dejar inconsciente a una mujer parar robarle el móvil en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven rumano de 19 años por dejar inconsciente a una mujer, a la que hizo una llave de estrangulamiento, para robarle el teléfono móvil. El asalto se produjo en el Parc de les Estacions y el delincuente fue capturado por dos testigos que lo persiguieron. Está acusado de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las diez de la noche. La base del 092 alertó a las unidades de que se estaba produciendo una persecución tras un robo. Según la información facilitada, una mujer que caminaba por la calle fue abordada de forma sorpresiva por la espalda. El agresor le practicó la maniobra conocida como mataleón, consistente en pasar el antebrazo alrededor del cuello y apretar con fuerza, lo que provocó que la mujer sufriera una pérdida de conocimiento de forma momentánea.

El atracador aprovechó para robarle el teléfono móvil y un juego de llaves. Tras recuperar el conocimiento, la víctima comenzó a pedir auxilio a gritos mientras el agresor huía. Dos ciudadanos que se encontraban en la zona iniciaron la persecución del sospechoso a pie y lograron retenerlo en la confluencia de las calles de Guillem Galmés y de Jafudà Cresques.

Al llegar las unidades del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) procedieron a asegurar la zona e identificar a todos los implicados. Una vez escuchadas sus manifestaciones se procedió a la detención del presunto autor. La víctima, a pesar de la violencia de la agresión y del estado de nerviosismo sufrido, no precisó asistencia médica.

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La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, una vez finalizadas las diligencias iniciales, traspasó al detenido a la Policía Nacional.