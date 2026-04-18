Denuncian que la falta de personal en la Comandancia de Palma impidió a los agentes auxiliar a un apuñalado

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la falta de personal en la Comandancia de Palma impidió a los agentes prestar auxilio a un joven que había sido apuñalado en las inmediaciones del edificio. En un comunicado de prensa, la organización critica que «la insuficiencia crónica» de medios en la Unidad de Seguridad de Acuartelamiento obligó al personal a limitarse a informar al 112, ya que no podían dejar sus puestos para salir a la calle y prestar ayuda a la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado día 8 por la noche, cuando un joven fue atacado con una catana en las inmediaciones de la Comandancia, en la calle Manuel Azaña. Un familiar acudió al cuartel a pedir auxilio, pero debido a la escasez de personal los guardias no pudieron más que derivar el aviso a otros servicios de emergencias. Esta circunstancia, expone el colectivo, evidencia "la insuficiencia crónica de personal" en la Unidad de Seguridad de Acuartelamiento, lo que "genera graves consecuencias operativas y de servicio". La escasez de recursos "provoca sobrecarga de funciones, dificultad para cubrir turnos adecuadamente y desgaste físico y mental del personal".

En la atención ciudadana, argumenta la AUGC, "limita la capacidad de respuesta, incluso en labores de derivación a otros organismos" y "compromete la intervención en emergencias sobrevenidas, tanto dentro como fuera del ámbito competencial". Se trata, señala, de un "problema estructural que requiere una revisión inmediata de los efectivos mínimos y una planificación acorde a las demandas reales del servicio".

La AUGC subraya que «esta situación no constituye un episodio aislado, sino la manifestación de un problema estructural derivado de unas plantillas que, desde hace años, no se ajustan a las demandas reales del servicio, ni a la carga operativa que soportan la Unidad de Seguridad de Acuartelamiento». Por ello, anuncia que solicitará formalmente «una revisión y adecuación de los efectivos mínimos necesarios para garantizar un servicio público eficaz, seguro y acorde con las funciones encomendadas».