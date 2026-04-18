Un conductor incendia el coche tras chocar con otro vehículo en Cala Rajada

El conductor de un coche le prendió fuego momentos después de haber chocado contra otro vehículo en Cala Rajada. Las placas de matrícula fueron encontradas a escasos metros del automóvil en llamas. Bombers de Mallorca se encargaron de apagar el incendio. Agentes de la Policía Local de Capdepera iniciaron las primeras pesquisas y la Guardia Civil prosigue con la investigación. El dueño del automóvil, de 43 años, cuenta con numerosos antecedentes carece de carné de conducir. No obstante no se ha confirmado que fuera al volante del turismo. Este carece de seguro obligatorio y no había pasado la ITV.

El Nissan Micra incendiado tras el accidente al chocar contra otro coche en Cala Rajada. / D.M.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.45 horas del pasado miércoles en la Vía Mallorca de Cala Rajada, en el ´término municipal de Capdepera. De repente un Nissan Blanco intentó rebasar a un autobús del TIB detenido en una parada, invadió el carril contrario y chocó contra un Peugeot 208, con tres mujeres en el interior, que circulaba correctamente. Este último turismo quedó girado y el primer automóvil se dio a la fuga.

Sin embargo, el coche implicado en el siniestro se detuvo a unos 500 metros de distancia en un aparcamiento de tierra. Algunos vecinos observaron cómo el vehículo quedó rápidamente envuelto en llamas. Como si le hubieran rociado con gasolina o alguna otra sustancia inflamable acelerante. Agentes de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Capdepera se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Las placas de la matrícula habían sido arrancadas y se encontraron a escasos metros de distancia.

Estado en el que quedó el coche tras prenderle fuego y ser apagado por los bomberos. / D:M.

Tras avisar a los bomberos, una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Artà, se desplazó con celeridad. Los servicios de extinción arrojaron espuma al coche para sofocar rápidamente las llamas. No obstante el automóvil sufrió cuantiosos desperfectos.

Investigación

El vehículo siniestrado no tenía suscrito el seguro obligatorio ni había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Además, el titular del automóvil, de 43 años, carece de carné de conducir y posee numerosos antecedentes por hechos delictivos en su haber. Falta determinar si la persona que iba al volante y el propietario eran la misma persona. En primera instancia se están visionando la grabación de las cámaras del autobús del TIB para tratar de identificar al conductor implicado en el siniestro.