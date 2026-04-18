Seguridad vial
Un conductor ebrio y con el carné caducado sufre un aparatoso accidente en Palma
El acusado se estrelló contra cuatro bolardos frente a la cárcel vieja
Un conductor que circulaba ebrio y con el carné caducado sufrió ayer de madrugada un aparatoso accidente frente a la cárcel vieja de Palma. El acusado perdió el control del vehículo y se llevó por delante cuatro bolardos. En la prueba de alcoholemia dio positivo, ha informado la Policía Local.
Los hechos ocurrieron poco antes de la una y media de la madrugada del viernes en la calle Alfons el Magnànim. Al lugar acudieron agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC). Según la reconstrucción del accidente, el conductor de un coche, un joven de 29 años, perdió el control del vehículo debido a una falta de atención. El vehículo desvió su trayectoria hacia la derecha e impactó violentamente contra cuatro bolardos delimitadores de carril.
Al realizar las pruebas y comprobaciones, los agentes constataron que circulaba ebrio, ya que dio un resultado de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Además, tenía el carné caducado. El joven fue denunciado administrativamente por ambos hechos. Pese a lo aparatoso del accidente y los graves desperfectos materiales en el vehículo y los elementos de la vía, no hubo que lamentar heridos.
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