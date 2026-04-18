Condenados padre e hijo por quemar su coche en Palma para cobrar el seguro

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado a un hombre y su hijo por quemar su coche en Palma para reclamar después una indemnización a la compañía de seguros. La sala revoca así la absolución dictada por la Audiencia Provincial al entender que sí existen pruebas suficientes de su implicación. El fallo les declara autores de un delito de intento de estafa y otro de simulación de delito, por los que les impone sendas penas de un año de prisión y 1.800 euros de multa.

Los hechos, según la sentencia del TSJB, ocurrieron el 14 de enero de 2021. El padre había acudido días atrás al concesionario donde meses antes habían adquirido el vehículo para exigir la reparación de ciertos desperfectos y pedir un coche de sustitución. No hubo acuerdo y se produjo un altercado entre el hombre y el responsable del negocio. El fallo considera acreditado que los dos hombres se concertaron entonces para conseguir un vehículo nuevo.

Así, el padre llevó el coche al aparcamiento del hospital Son Llàtzer y lo dejó allí. Horas después, el hijo provocó un incendio en el vehículo, que quedó destruido. Tras presentar una denuncia ante la Policía Local de Palma, contactaron con la compañía de seguros para exigir un coche nuevo, ya que el modelo incendiado ya no se fabricaba, y se mostraron en desacuerdo con la oferta de 29.000 euros que ofrecía la empresa.

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La Audiencia exculpó a los procesados al entender que los indicios contra ellos no eran suficientes. El TSJB, en cambio, concluye que solo ellos tenían los mandos para abrir el vehículo y descarta que otras personas los hubieran clonado para acceder a él.