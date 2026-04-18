La Audiencia Nacional deja en libertad a nueve acusados por la gran trama de narcotráfico en Mallorca

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la puesta en libertad de nueve implicados en la gran red de narcotráfico y blanqueo de capitales desmantelada el año pasado en Mallorca en la operación Manso-Enroque Bal. Entre los acusados que han salido de prisión esta semana figura Ramón Orta, el histórico líder del clan de 'Los Orta' que permanecía en prisión provisional desde el pasado 31 de octubre, según han informado fuentes jurídicas.

En el caso de Orta, el magistrado impone como medidas cautelares comparecencias mensuales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. La decisión de excarcelar a Orta, como reclamó su abogado, cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. El juez ha acordado fianzas para varios de los otros ocho sospechosos como condición para que salgan de prisión.

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La operación policial, la mayor investigación contra el narcotráfico en Mallorca de los últimos años, se ha saldado con la imputación de 74 personas -18 de las cuales están presas- y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 de hachís y 1,5 millones de euros. Entre los investigados figuran, además de Stefan Milojevic, el abogado Gonzalo Márquez y el exjefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma, Faustino Nogales, quien habría dado chivatazos a los líderes de la organización sobre las investigaciones contra ellos. Los tres están en prisión preventiva desde que fueron detenidos en agosto pasado.