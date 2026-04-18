Emergencias
Alarma por un incendio en la cocina de un piso en Blanquerna
Los bomberos han sofocado el fuego, declarado en la campana extractora, y han ventilado el inmueble
Los Bombers de Palma han sofocado esta mañana un incendio declarado en la cocina de un piso en la calle Blanquerna. El fuego ha afectado a la campana extractora y ha generado una importante humareda. El siniestro ha obligado a desalojar la finca, pero no ha habido heridos y los vecinos han podido regresar a sus casas poco después.
Los hechos han ocurrido al filo de las once de la mañana de este sábado en el número 53 de la calle Blanquerna. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que se había declarado un incendio y al lugar han acudido varias dotaciones de bomberos y patrullas de la Policía Local.
Los equipos de extinción han comprobado que el incendio solo afectaba a la campana extractora de una vivienda situada en el cuarto piso. La finca, de siete plantas, ha sido desalojada por precaución, ya que se ha generado una importante humareda.
Los bomberos han sofocado las llamas en cuestión de minutos y tras, ventilar el edificio, los vecinos han podido regresas a sus domicilios.
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