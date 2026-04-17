Sorprenden in fraganti a dos ladrones cuando robaban en un coche en Cala Figuera

Dos veteranos ladrones, un español y un argelino de 59 y 62 años, fueron sorprendidos in fraganti y detenidos por la Guardia Civil cuando se disponían a robar en el interior de un coche estacionado en Cala Figuera, en el término municipal de Santanyí. A estos delincuentes, con numerosos antecedentes en su haber, se les atribuye también un hurto cometido en el aparcamiento de un supermercado de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en dicho núcleo turístico de Santanyí. Una patrulla de la Guardia Civil sorprendió a estos ladrones en el preciso instante en el que forzaban un coche estacionado en la vía pública. Los malhechores observaron que los ocupantes habían dejado varios objetos de valor a la vista en el interior antes de marcharse a visitar la localidad. A continuación, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de robo en el interior de vehículo.

Estos dos ladrones, un español y un argelino, actúan habitualmente de manera conjunta. Cuentan con un amplio historial delictivo jalonado por numerosos robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la vía pública.

Investigación

Además de esta detención, la investigación posterior desveló que estos individuos habrían participado en un hurto cometido en el aparcamiento de un supermercado de Santanyí. Tras su detención, los dos delincuentes fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de guardia de Manacor.