Robos
Sorprenden in fraganti a dos ladrones cuando robaban en un coche en Cala Figuera
Los delincuentes cuentan con numerosos antecedentes y son los presuntos autores de un hurto en el aparcamiento de un supermercado en Santanyí.
Dos veteranos ladrones, un español y un argelino de 59 y 62 años, fueron sorprendidos in fraganti y detenidos por la Guardia Civil cuando se disponían a robar en el interior de un coche estacionado en Cala Figuera, en el término municipal de Santanyí. A estos delincuentes, con numerosos antecedentes en su haber, se les atribuye también un hurto cometido en el aparcamiento de un supermercado de la localidad.
Los hechos ocurrieron el pasado martes en dicho núcleo turístico de Santanyí. Una patrulla de la Guardia Civil sorprendió a estos ladrones en el preciso instante en el que forzaban un coche estacionado en la vía pública. Los malhechores observaron que los ocupantes habían dejado varios objetos de valor a la vista en el interior antes de marcharse a visitar la localidad. A continuación, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de robo en el interior de vehículo.
Estos dos ladrones, un español y un argelino, actúan habitualmente de manera conjunta. Cuentan con un amplio historial delictivo jalonado por numerosos robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la vía pública.
Investigación
Además de esta detención, la investigación posterior desveló que estos individuos habrían participado en un hurto cometido en el aparcamiento de un supermercado de Santanyí. Tras su detención, los dos delincuentes fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de guardia de Manacor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- La sorpresa de la Renta en Baleares: estas deducciones existen y mucha gente no las revisa
- Vuelve el icono del Paseo Marítimo de Palma: La discoteca Social Club ya tiene fecha de apertura en su nueva y lujosa ubicación
- Nuevo decreto de educación inclusiva de Baleares: el apoyo escolar ya no dependerá de un diagnóstico clínico
- Un avión de los Marines de EEUU sobrevuela Mallorca en pleno veto español a operaciones ligadas a la guerra en Irán