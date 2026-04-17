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Policías y sanitarios auxilian a un niño de dos años con convulsiones en un colegio de Palma

Los equipos de emergencias estabilizaron al menor y lo trasladaron en ambulancia a un hospital

Efectivos de emergencias, en el lugar de los hechos.

Efectivos de emergencias, en el lugar de los hechos. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma y efectivos del 061 asistieron ayer a un niño de dos años y medio que empezó a sufrir convulsiones en un colegio de la ciudad. Los equipos de emergencias estabilizaron al menor, que fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Los hechos ocurrieron hacia la una y cuarto de la tarde de ayer en un centro educativo de la zona de Son Dureta. Según ha informado la Policía Local, desde el colegio solicitaron asistencia urgente para atender a un alumno que estaba convulsionando. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió rápidamente al lugar, coordinándose con el 061. La Policía Local ha destacado que "la atención inmediata y coordinada entre los agentes, los facultativos sanitarios y las cuidadoras del centro fue fundamental para atender al menor in situ con la máxima celeridad".

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El niño fue estabilizado y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para su evaluación. "En situaciones críticas donde cada segundo cuenta, la colaboración entre el personal docente y los servicios de emergencia es la mejor herramienta para proteger a los más pequeños. Deseamos una pronta recuperación al pequeño y enviamos todo nuestro apoyo a la familia", ha señalado la Policía Local.

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