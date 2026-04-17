Un «mínimo error de cálculo» causó el accidente de avioneta en el que murieron dos personas del Port de Sóller

Un «mínimo error» de cálculo durante una «maniobra arriesgada» provocó el accidente de avioneta en el que un veterano piloto estadounidense y su hijo de 13 años murieron el pasado verano en aguas del Port de Sóller. El informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) detalla que la aeronave realizaba un alabeo de 90 grados -una rotación sobre su eje por el que las alas quedaban en posición vertical y perpendiculares a la superficie del mar- en una maniobra acrobática a «muy baja altura y alta velocidad», superior a 250 kilómetros por hora, cuando una de las alas impactó en el agua. El aparato quedó destruido y acabó hundiéndose y no ha sido recuperado, pero los expertos consideran improbable que sufriera un fallo de motor.

La avioneta y el piloto tenían todos los permisos de vuelo necesarios, pero no disponía de autorización específica para realizar maniobras acrobáticas a baja altura ni sobrevolar zonas urbanas y aglomeraciones de personas. Por ello, el informe señala que «no fue apropiado sobrevolar a baja altura una zona de navegación habitual de embarcaciones de recreo cercano a la costa».

La avioneta que sufrió el accidente. / CIAIAC

El piloto, Charles Michael Gordon, de 59 años, tenía una gran experiencia. Había formado parte de la armada estadounidense como piloto e instructor de aparatos F14 y F18 en portaaviones y su licencia era el nivel más alto de certificación. Vivía en Alemania, donde había pilotado vuelos comerciales, y venía a Mallorca en verano.

Según la información recabada por los investigadores, le habían ofrecido realizar una exhibición acrobática en el país germano y aprovechó su estancia en la isla para practicar. Conocía la costa del Port de Sóller «perfectamente», señala el informe, ya que realizaba habitualmente vuelos acrobáticos en la zona. La avioneta era una Team Rocket F4 Raider propiedad de Gordon. Es un aparato biplaza de unos 6,4 metros de longitud que puede alcanzar unos 400 kilómetros por hora.

"Maniobra arriesgada"

El accidente ocurrió el 2 agosto de 2025. La avioneta despegó a las ocho de la tarde del aeródromo de Binissalem con Gordon a los mandos y su hijo Maximilian, de 13 años, como pasajero. El aparato llegó en pocos minutos a la costa y sobrevoló a baja altura la bocana del Port de Sóller, donde había varias embarcaciones de recreo, a unos 255 kilómetros por hora. El piloto realizó entonces una maniobra acrobática llamada cuchillo a derechas, consistente en un giro de 90 grados sobre el eje de la avioneta, por lo que las alas quedan en posición vertical. El informe de la CIAIAC señala que «en esta posición las alas no proporcionan sustentación, por lo que debe subirse el morro por encima del horizonte para mantener la altitud».

DM

El análisis de los restos del aparato avalan la declaración de un testigo del siniestro, quien contó que «la punta del ala derecha rozó el agua y la aeronave se desestabilizó, impactando con el morro en agua con un fuerte choque». La avioneta sufrió importantes daños y acabó hundiéndose. Los servicios de emergencias tardaron horas en recuperar los cadáveres de las dos víctimas.

El informe técnico atribuye el choque a un error de cálculo del piloto, que no fue consciente de que el ala estaba demasiado cerca del agua durante esta «maniobra arriesgada». Los expertos consideran que a este «error de percepción» pudo contribuir «el deterioro de la visibilidad, en particular sobre la superficie del mar con el reflejo lumínico que se produce en un vuelo hacia oeste en un momento cercano al ocaso».