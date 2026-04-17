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Incendio de madrugada en la lona de la terraza de una hamburguesería junto a Son Moix

Bombers de Palma han sofocado el fuego antes de que se propagara al establecimiento

Incendio de madrugada del toldo de la terraza de una hamburguesería junto a Son Moix.

Incendio de madrugada del toldo de la terraza de una hamburguesería junto a Son Moix. / D.M.

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un aparatoso incendio ha tenido lugar la madrugada de este viernes en el toldo que cubre la terraza de una hamburguesería situada junto a Son Moix. Bombers de Palma han acudido a sofocar las llamas antes de que se propagaran al establecimiento.

El fuego se ha declarado sobre las cinco y media de la madrugada de este viernes en el toldo de una hamburguesería situada en el número 39 del Camí de La Vileta, a escasa distancia de Son Moix. En cuestión de poco tiempo las llamas han alcanzado grandes proporciones.

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Extinción

Una dotación de Bombers de Palma se ha desplazado con celeridad hasta el lugar para sofocar las llamas hasta su completa extinción. Los primeros indicios apuntan a que el incendio pudo haber sido intencionado.

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