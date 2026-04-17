Incendio de madrugada en la lona de la terraza de una hamburguesería junto a Son Moix

Un aparatoso incendio ha tenido lugar la madrugada de este viernes en el toldo que cubre la terraza de una hamburguesería situada junto a Son Moix. Bombers de Palma han acudido a sofocar las llamas antes de que se propagaran al establecimiento.

El fuego se ha declarado sobre las cinco y media de la madrugada de este viernes en el toldo de una hamburguesería situada en el número 39 del Camí de La Vileta, a escasa distancia de Son Moix. En cuestión de poco tiempo las llamas han alcanzado grandes proporciones.

Extinción

Una dotación de Bombers de Palma se ha desplazado con celeridad hasta el lugar para sofocar las llamas hasta su completa extinción. Los primeros indicios apuntan a que el incendio pudo haber sido intencionado.