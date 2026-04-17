El Ico: "El clan de la Paca está desarticulado, esta no es su guerra"

Francisco Tomás Fernández Cortés, el Ico, pasó la mañana de ayer a las puertas de la Audiencia Provincial. Junto a su hijo y una veintena de allegados, aguardaba el desenlace del juicio a su mujer, Pilar M.M., y otros cinco acusados por un alijo de cinco kilos de cocaína destinado a Son Banya. "Esto no tiene nada que ver mi madre. El clan de la Paca está desarticulado", proclamó tras abordar a gritos a un periodista para exigirle, en vano, que borrase de su teléfono una fotografía de los policías desplegados ante el edificio para evitar incidentes durante la reunión. "Esta no es mi guerra ni la guerra de la Paca. No voy a negar que es mi mujer, porque lo es. Pero dejad de poner el clan de la Paca en los titulares. La Paca está tranquilita en su casa", añadió sin mencionar el juicio que la matriarca tiene pendiente, con una petición de cinco años de cárcel por narcotráfico.

Dentro, los abogados de los seis acusados iban y venían de los calabazos donde estaban sus clientes a la sala donde esperaba el fiscal Adrián Salazar. Negociaban un acuerdo de conformidad que evitara el juicio y redujera las peticiones iniciales de condena para los procesados: 16,5 años para la nuera de la Paca y entre 9,5 y 10,5 para el resto. El trasiesgo duró más de dos horas y por momentos pareció que las conversaciones darían sus frutos, con penas notablemente rebajadas. Pero finalmente uno de los procesados rechazó el acuerdo y todo quedó en agua de borrajas. "Ahora sí, ahora no...", se lamentaba Pilar M.M., cuando los policías la trasladaban a la sala de vistas.

Nulidad

La sesión duró solo unos minutos. Los suficientes para que las partes confirmaran al tribunal que no había acuerdo y anunciaran sus cuestiones previas. Algunos de los abogados defensores confirmaron que plantearán cuestiones de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, al considerar irregulares los seguimientos con dispositivos de geolocalización y los pinchazos telefónicos que llevaron a cabo los investigadores durante las pesquisas, que culminaron con la incautación de cinco kilos de cocaína en noviembre de 2024. La sala fijó el juicio para los días 14, 15 y 16 de septiembre de este año. El Ico y el resto de familiares esperaron hasta que, poco antes de la una de la tarde, los furgones de la Policía Nacional salieron de la Audiencia para trasladar de nuevo a cinco de los acusados al centro penitenciario de la carretera de Sóller. Aunque hubo algunos momentos de tensión, no hubo mayores problemas.

Pilar M.M., nuera de la Paca, en los juzgados de Palma cuando fue detenida en noviembre de 2024. / B. Ramon

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Pilar M.M., de 49 años y con tres condenas previas por narcotráfico, se dedicaba en 2024 a introducir en Son Banya grandes partidas de cocaína para abastecer a diferentes puntos de venta y a recaudar el dinero que estos generaban. El 1 de noviembre de 2024, La Policía y la Guardia Civil detectaron la llegada a Palma de cinco personas procedentes de Alicante, dos de ellas familiares de Pilar M.M., y sospecharon que traían con ellos un alijo importante de cocaína. Tras documentar la entrega de un bolsa a la nuera de la Paca, siguieron a la mujer cuando iba en coche al poblado de Son Banya.

Tiro al aire

Cuando llegó, uno de los vehículos policiales le cerró el paso. La mujer, que no tiene carné de conducir, intentó huir a toda velocidad por las calles del poblado. La mujer del Ico embistió a cuatro coches de la Policía y la Guardia Civil para tratar de escapar y uno de los agentes llegó a pegar un tiro al aire para amedrentarla y conseguir que se detuviera. Cuando finalmente consiguieron capturarla, encontraron cuatro kilos de cocaína de gran pureza en su vehículo. El alijo fue valorado en 416.681 euros. Los agentes detuvieron también a los dos familiares de la mujer que iban en otro coche y al día siguiente arrestaron en un hotel de s'Arenal de Llucmajor a los otros tres sospechosos. En la habitación donde estaba alojado en uno de ellos fueron hallados, en un falso techo del baño, otros cuatro paquetes que contenían en total un kilo de cocaína.