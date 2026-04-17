Detienen en Palma a un intérprete de la administración por falsedad documental

Un impostor ejercía de intérprete para la administración y había trabajado en diversos puestos sin contar con la titulación requerida para ello. El fraude llegó a tal punto que consiguió que le dieran de alta en la Seguridad Social sin tener la autorización necesaria para trabajar. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por un presunto delito de falsedad documental.

A raíz de detectar indicios de que un hombre que ejercía de intérprete para la administración y en diversas empresas podría encontrarse en situación administrativa irregular, agentes del Grupo IV de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional abrieron una investigación. Las pesquisas apuntaban a que podría estar utilizando documentación falsa. De esta manera había desempeñado trabajos para diversas empresas y para la misma administración.

Las indagaciones de los agentes dela UCRIF acreditaron que este individuo habría utilizado una misma documentación para desempeñar diversas funciones en diferentes administraciones. Este sujeto había reincidido en este comportamiento en el ámbito laboral. De hecho trabajó en el sector hotelero y en el ámbito agrario. Incluso llegó a ser dado de alta en la seguridad social sin que contara con una autorización válida para poder trabajar.

No presencial

La investigación para desenmascarar a este individuo se enmarca dentro de una línea de actuación mantenida en el tiempo. Para lograr su propósito se utilizan documentos falsificados o de terceras personas con los que logran formalizar contratos laborales. En muchos casos el ardid prospera al no realizar una comprobación de manera presencial o al no revisar la documentación aportada de manera exhaustiva.

Las distintas inspecciones de la UCRIF en diversos puntos de Mallorca han logrado que afloren estos fraudes. También contribuye a potenciar los mecanismos de control y a aumentar la prevención. A tenor de estos fraudes, los investigadores de la Policía Nacional instan a comprobar minuciosamente la documentación de la identidad y del permiso para trabajar tanto a los empleadores como a los profesionales. De esta manera se evitan estas irregularidades y se protegen a las empresas de posibles responsabilidades legales.