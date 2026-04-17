Condenado a 11 meses de prisión por restregar los genitales contra los glúteos de una joven en un pub de Magaluf

Un joven italiano de 20 años, restregó sus genitales contra los glúteos de una joven en un pub de Magaluf, pese a la oposición manifiesta de esta. Pese a esta circunstancia, el sujeto repitió esta actuación en tres ocasiones y le propinó un puñetazo en el pómulo. El acusado ha sido juzgado este jueves en la Plaza 3 del Tribunal de Instancia Penal de Vía Alemania. Tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal, la petición fiscal de tres años de cárcel por un delito de agresión sexual se ha rebajado a 11 meses de prisión. No obstante su ingreso en la cárcel se ha suspendido si no delinque en los próximos dos años.

Los hechos que se han juzgado este jueves tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada del 25 de agosto de 2024 en un pub de Magaluf. El ahora condenado se acercó a una joven por detrás. Sin mediar palabra ni el consentimiento de esta, frotó sus genitales contra los glúteos de la víctima. Cada vez que esta se oponía, este repetía la operación. Acto seguido, sin explicación alguna, le propinó un puñetazo en el pómulo a la chica. Una amiga de esta le recriminó su comportamiento y este le quitó las gafas de sol que portaba y se las pisó.

La fiscal pedía inicialmente para el joven transalpino una pena de tres años de prisión. No obstante la defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el ministerio público por el que se le ha rebajado a 11 meses. Con carácter previo a la celebración del juicio, el procesado ha consignado en el juzgado la suma de 4.000 euros para cubrir la responsabilidad civil. Este hecho ha sido apreciado como una atenuante de reparación del daño.

"Estoy muy arrepentido"

La sentencia dictada en el acto también le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima o de comunicarse por cualquier medio con ella durante un año. Asimismo le inhabilita para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad con menores durante dos años y debe pagar una multa de 90 euros por un delito de maltrato de obra. Al término de la vista, el procesado ha reconocido estar "muy arrepentido por todo lo ocurrido y pido disculpas", ha señalado.