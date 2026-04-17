Los Bomberos de Mallorca rescatan a un buitre negro en el Torrent de sa Fosca

Los Bomberos de Mallorca rescataron ayer a un buitre negro en el Torrent de sa Fosca. Este jueves, un representante de la Conselleria de Medio Ambiente notificó al coordinador del Grupo de Rescate de Montaña la localización de un buitre negro en dificultades en la zona (cerca del Gorg Blau), en el tramo anterior al paso del Duro.

El animal fue rescatado en una zona de difícil acceso por los miembros del Grupo de Rescate de Montaña y posteriormente fue entregado a los agentes de Medio Ambiente.

Rescate de un buitre negro en el torrente de Pareis / Bombers de Mallorca

En Mallorca, el buitre negro ya no se encuentra en peligro de extinción, según explican desde la Conselleria de Agricultura, aunque continúa siendo una especie catalogada como “vulnerable”.