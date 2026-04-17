Amenaza y agrede a una mujer en Palma para forzarla a casarse con él
La víctima, que vivía de okupa en un edificio público, denunció que este le había arrrebatado una maleta con pertenencias suyas
"O te casas conmigo o te mato". Con estas palabras, un individuo, de origen marroquí, trataba de forzar a una mujer que vivía de okupa en un edificio público de Palma para que contrajera matrimonio con él. Además de amenazarla, también la agredió y robó sus pertenencias. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por presuntos delitos de robo con violencia, lesiones, coacciones y amenazas.
Los hechos se remontan a hace unas semanas. Una mujer que vive de okupa en un edificio de titularidad pública, denunció en la Comisaría de la Policía Nacional del Distrito Oeste que un hombre le obligaba a casarse con él. Al parecer este se encontraba obsesionado con ella, pese a que nunca habían tenido una relación afectiva.
En vista de que sus intentos para convencerla a contraer matrimonio no surtían efecto, este sujeto pasó a proferirle amenazas para que esta accediera a sus pretensiones. Así, después de que este individuo entrara en sus dependencias, ella echó en falta una maleta con algunas de sus pertenencias. Acto seguido este se acercó a ella y le propinó un puñetazo en el rostro. La agresión le causó heridas en la cara y la rotura de una pieza dental.
Identificado
Agentes del Grupo de Policía Judicial de dicha comisaría se hicieron cargo del caso para esclarecer los hechos e identificarle. Tras varias pesquisas, los investigadores lograron determinar su identidad y activaron una reclamación para proceder a su detención. Una vez localizado, fue arrestado por presuntos delitos de robo con violencia, lesiones, coacciones y amenazas.
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